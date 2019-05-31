KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Kaynak: DHA

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAÇinİmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.1 puandan, 49.4 puana geriledi.İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek 54.3 puanda kaldı.JaponyaKonut başlangıçları Nisan ayında, Mart ayındaki yıllık yüzde 10 artış sonrasında, yıllık yüzde 5.7 düştü.Yapı izinleri Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 66.1'lik artış sonrasında, yüzde 19.9 düştü.Tüketici güven endeksi Mayıs ayında, Şubat ayındaki 40.4 puandan, 49.4 puana geriledi.AVRUPABirleşik KrallıkGeniş para arzı Nisan ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi.AlmanyaTüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.4 arttı. Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 2.0 artmıştı.Harmonize tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.3 arttı. Harmonize tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 2.1 artmıştı.Perakende satışlar Nisan ayında, aylık yüzde 2.0 düşerken, yıllık yüzde 4.0 arttı. Perakende satışlar Mart ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.1 düşmüştü.ABDKişisel gelirler Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.5 arttı.Kişisel harcamalar Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 1.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.Reel kişisel harcamalar Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 arttı.Chicago satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.6 puandan, 54.2 puana yükseldi.Michigan Üniversitesi endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 102.4 puandan, 100 puana geriledi.- İstanbul