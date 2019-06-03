KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 49.6 puandan, 49.8 puana yükseldi.
Çin
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında bir değişim göstermeyerek 50.2 puanda sabit kaldı.
AVRUPA
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 44.4 puandan, 44.3 puana geriledi.
Fransa
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50 puandan, 50.6 puana yükseldi.
Birleşik Krallık
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 53.1 puandan, 49.1 puana geriledi.
ABD
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.6 puandan, 50.5 puana geriledi.
ISM imalat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.8 puandan, 52.1 puana geriledi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Japonya
, Ekonomi