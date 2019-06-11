KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAHaftalık kazançlar ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3.0 olan beklentinin hafif üstünde, yüzde 3.1 yükseldi.ILO işsizlik oranı Nisan'da beklentilere paralel olarak yüzde 3.8 oldu.İşgücü değişimi Mayıs ayında 22.9 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 23.2 bin kişiye yükseldi.Mayıs'ta aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 olurken, yıllık ÜFE yüzde 2.0 olan beklentinin altında, yüzde 1.8'e düştü.

Kaynak: DHA

- İstanbul