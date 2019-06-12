KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYAJaponya
:
Mayıs ayında aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen ayki yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.1'e gerilerken, yıllık ÜFE de beklentilere paralel olarak yüzde 0.7 yükseldi.
Nisan ayında çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 2.5, aylık bazda da yüzde 5.2 yükseldi.Çin
:
ÜFE Nisan ayındaki yüzde 0.9 düzeyinden Mayıs'ta yüzde 0.6'ya geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta beklentilere paralel olarak yüzde 2.7 oldu.ABD
:
Mortgage başvuruları 7 Haziran'da sona eren haftada yüzde 26.8 arttı.
Mayıs'ta aylık TÜFE beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 olarak hesaplanırken, yıllık TÜFE de yüzde 1.9 olan beklentinin altında, yüzde 1.8'e indi.
EIA ham petrol stokları değişimi, 7 Haziran'da sona eren haftada 481 milyon varil düşüş beklentisinin üstünde, 2 milyon 206 bin varil arttı.
- İstanbul
Kaynak: DHA Ekonomi