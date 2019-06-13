KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Kaynak: DHA

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAAlmanyaTüketici fiyat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek, aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.4 yükseldi.Euro BölgesiSanayi üretimi Nisan ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 0.4 düştü. Sanayi üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 0.7 düşmüştü.ABDHaftalık işsizlik başvuruları 7 Haziran haftasında, 31 Mayıs haftasındaki 219 bin kişiden 222 bin kişiye yükseldi.Devam eden işsizlik başvuruları 31 Mayıs haftasında, 24 Mayıs haftasındaki 1 milyon 693 bin kişiden, 1 milyon 695 bin kişiye yükseldi.EIA doğalgaz stok değişimi 7 Haziran haftasında, 31 Mayıs haftasındaki 119 milyar metreküpten, 102 milyar metreküpe geriledi.- İstanbul