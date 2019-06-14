KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
Sanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 5.4'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 5.0 arttı.
Perakende satışlar Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 7.2'lik artış sonrasında, yıllık yüzde 8.6 arttı.
Japonya
Sanayi üretimi Nisan ayında aylık yüzde 0.6 artarken, yıllık yüzde 1.1 düştü.
Kapasite kullanımı Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.6 arttı.
AVRUPA
Fransa
Tüketici fiyatları Mayıs ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 0.9 arttı.
ABD
Sanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.4 arttı.
Kapasiste kullanımı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 77.9 düzeyinden, yüzde 78.1 düzeyine yükseldi.
Michigan üniversitesi endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 100 puandan 97.9 puana geriledi.
İş stokları Nisan ayında yüzde 0.5 arttı. - İstanbul
Kaynak: DHAÇin Halk Cumhuriyeti
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