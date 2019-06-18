KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Zew mevcut durum anketi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 8.2 puanlık artış sonrasında, 7.8 puan arttı.

Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 2.1 puanlık düşüş sonrasında, 21.1 puan düştü.

Euro Bölgesi

Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 18.6 milyar euroluk fazla sonrasında, 15.3 milyar euro fazla verdi.

Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.2 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.8 yükselirken, yıllık yüzde 0.1 düştü.

Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 1.6 puanlık düşüş sonrasında, 20.2 puan düştü.

ABD

Konut başlangıçları Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 281 bin konuttan, 1 milyon 269 bine geriledi.

İnşaat izinleri Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 290 binden, 1 milyon 294 bine yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA