26.06.2019 17:56
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaGfK tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 10.1 puanlık artış sonrasında, 9.8 puan arttı.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
GfK tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 10.1 puanlık artış sonrasında, 9.8 puan arttı.
Fransa
Tüketici güveni Haziran ayında, Nisan ayındaki 99 puandan, 101 puana yükseldi.
ABD
MBA mortgage başvuruları 21 Haziran haftasında, 14 Haziran haftasındaki yüzde 3.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.3 yükseldi.
Dayanıklı tüketim malı siparişleri Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 2.8'li,k düşüş sonrasında, yüzde 1.3 yükseldi.
Toptan satış stokları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.9'luk artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

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