KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Perakende satışlar Mayıs
ayında aylık yüzde yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 4.0 arttı. Perakende astışlar Nisan
ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.0 düşmüştü.
Birleşik Krallık
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 48.6 puandan, 43.1 puana geriledi.
Euro Bölgesi
Üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 1.6 yükseldi. Üretici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.3 düşerken, yıllık yüzde 2.6 yükselmişti.
- İstanbul