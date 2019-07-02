02.07.2019 17:01
Haberler » Ekonomi » Haber

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaPerakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 4.0 arttı.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 4.0 arttı. Perakende astışlar Nisan ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.0 düşmüştü.
Birleşik Krallık
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 48.6 puandan, 43.1 puana geriledi.
Euro Bölgesi
Üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 1.6 yükseldi. Üretici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.3 düşerken, yıllık yüzde 2.6 yükselmişti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
salı günü , almanya , nisan , mayıs , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:47 Rus su altı araştırma gemisinde yangın: 14 ölü
17:44 TUROYD, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki otelcilerle buluştu
17:35 "Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"
17:33 Manisa'da bağlar beyaza büründü
17:32 Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor
17:29 Serbest piyasada altın fiyatları
17:25 Çaykur Genel Müdür Vekili Alim: "Çayımıza sahip çıkmak zorundayız"