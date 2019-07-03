KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.7 puandan, 51.9 puana yükseldi.

Çin

Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 52.7 puandan, 52 puana geriledi.

AVRUPA

Fransa

Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.5 puandan, 52.9 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.2 puandan, 52.7 puana yükseldi.

Almanya

Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 55.4 puandan, 55.8 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 52.6 puanda sabit kaldı.

Euro Bölgesi

Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 52.9 puandan, 53.6 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.8 puandan, 52.2 puana yükseldi

Birleşik Krallık

Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51 puandan, 50.2 puana geriledi.

ABD

MBA mortgage başvuruları 28 Haziran haftasında, 21 Haziran haftasındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yüzde 0.1 düştü.

ADP işgücü değişimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 41 bin kişiden, 102 bin kişiye yükseldi.

Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 51.2 milyar dolarlık açıktan, 55.5 milyar dolarlık açığa yükseldi.

Haftalık işsizlik başvuruları 28 Haziran haftasında, 21 Haziran haftasındaki 229 bin kişiden 221 bin kişiye yükseldi.

Devam eden işsizlik başvuruları 21 Haziran haftasında, 14 Haziran haftasındaki 1.694 milyon kişiden, 1.686 milyon kişiye geriledi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.9 puandan, 51.5 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.9 puandan, 51.5 puana yükseldi.

Fabrika siparişleri Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 1.2'lik düşüş sonrasında, yüzde 0.7 azaldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA