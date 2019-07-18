KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Ticaret dengesi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 968.3 milyar yen açık verdikten sonra, 589 milyar yen fazla verdi.

İhracat Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 7.8'lik düşüş sonrasında, yıllık yüzde 6.7 düştü.

- İthalat Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 1.5'lik düşüş sonrasında, yıllık yüzde 5.2 düştü

Avrupa

Birleşik Krallık

Perakende satışlar Haziran ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 1.0 arttı.

ABD

Philadelphia Fed imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 0.3 puanlık artış sonrasında, 21.8 puan arttı.

Haftalık işsizlik başvuruları 5 Temmuz haftasında, 28 Haziran haftasındaki 208 bin kişiden, 216 bin kişiye yükseldi.

Devam eden başvurular 12 Temmuz haftasında, 5 Temmuz haftasındaki 1.728 milyon kişiden, 1.686 milyon kişiye geriledi.

EIA doğalgaz stok değişimi 12 Temmuz haftasında 5 Temmuz haftasındaki 81 milyar metreküpten, 62 milyar metreküpe geriledi.

Kaynak: DHA