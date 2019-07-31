KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.4 puandan, 49.7 puana yükseldi.

İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 54.2 puandan, 53.7 puana geriledi.

Japonya

Tüketici güven endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 38.7 puandan, 37.8 puana geriledi.

AVRUPA

Fransa

Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında, aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 1.3 arttı.

Almanya

Perakende satışlar Haziran ayında, aylık yüzde 3.5 artarken, yıllık yüzde 1.6 düştü.

Euro Bölgesi

İşsizlik oranı Haziran ayında yüzde 7.5 düzeyinde sabit kaldı.

Gayri safi yurtiçi hasıla yılın içinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.1 arttı.

Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki yıllık 1.3'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 1.1 arttı.

ABD

MBA mortgage başvuruları 26 Temmuz haftasında, 19 Temmuz haftasındaki yüzde 1.9'luk düşüşten sonra, yüzde 1.4 düştü.

ADP istihdam değişimi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 112 bin kişiden, 156 bin kişiye yükseldi.

Chicago satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.7 puandan, 44.4 puana geriledi.

Kaynak: DHA