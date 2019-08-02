KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 43.1 puandan, 45.1 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

Üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 0.7 yükseldi.

Perakende satışlar Haziran ayında aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 2.6 yükseldi.

ABD

Tarımdışı istihdam değişimi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 193 bin kişiden, 164 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 3.7 düzeyinde sabit kaldı.

Ortalama saatlik kazançlar Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.3'lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.

İşgücüne katılım oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 62.9'dan, yüzde 63'e yükseldi.

Ticaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 55.3 milyar dolar açıktan, 55.2 milyar dolar açığa geriledi.

Fabrika siparişleri Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 1.3'lük düşüş sonrasında yüzde 0.6 yükseldi.

Michigan Üniversitesi endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 98.2 puandan, 98.4 puana yükseldi.

Kaynak: DHA