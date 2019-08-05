KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği, Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: Japonya
ASYA
Japonya
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.9 puandan, 51.8 puana geriledi.
Çin
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52 puandan, 51.6 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.2 puandan, 52.6 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.7 puandan, 51.9 puana yükseldi.
Almanya
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.4 puandan, 54.5 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.4 puandan 50.9 puana geriledi.
Euro Bölgesi
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 53.3 puandan, 53.2 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.5 puanda sabit kaldı.
Birleşik Krallık
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 50.2 puandan, 51.4 puana yükseldi.
ABD
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.2 puandan, 53 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.6 puandan, 52.6 puana yükseldi.
ISM imalat dışı endeks Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.1 puandan, 53.7 puana geriledi.
, Ekonomi Kaynak: DHA