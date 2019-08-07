KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAHaziran ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde eksi 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 1.5 düşerken, yıllık bazda da yüzde eksi 1.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 5.2 düştü.Fransa:Ticaret dengesi Haziran ayında 4 milyar euro düşüş beklentisinin üzerinde, 5 milyar 20 milyon euro azaldı.ABDMBA mortgage başvuruları 2 Ağustos'ta sona eren haftada, bir önceki hafta görülen eksi 1.4 düşün ardından yüzde 5.2 arttı.EIA Ham Petrol Stokları değişimi 2 Ağustos'ta sona eren haftada, 2 milyon 845 bin varil düşüş beklentisinin altında, 2 milyon 385 bin varil arttı.