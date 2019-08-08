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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinİhracat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yıllık yüzde 1.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 3.3 arttı.

08.08.2019 17:20 KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
İhracat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yıllık yüzde 1.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 3.3 arttı.
İthalat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yıllık yüzde 7.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 5.6 düştü.
Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 50.98 milyar dolar fazladan, 45.06  milyar dolar fazlaya geriledi.
ABD
Haftalık işsizlik başvuruları 2 Ağustos haftasında, 26 Temmuz haftasındaki 217 bin kişiden, 209 bin kişiye geriledi.
Devam eden başvurular 26 Temmuz haftasında, 19 Temmuz haftasındaki 212 bin 500 kişiden, 212 bin kişiye geriledi.
Toptan satış stokları Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.2 düzeyine göre bir değişim göstermedi.



Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi

Kaynak: DHA

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