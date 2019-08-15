Haberler» Ekonomi» Haber

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaSanayi üretimi Haziran ayında aylık yüzde 3.3 ve yıllık yüzde 3.8 düştü.

15.08.2019 17:36 KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Sanayi üretimi Haziran ayında aylık yüzde 3.3 ve yıllık yüzde 3.8 düştü.
Kapasite kullanımı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 1.7'lik artış sonrasında yüzde 2.6 düştü
AVRUPA
Birleşik Krallık
Perakende satışlar Temmuz ayında, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.3 yükseldi.
Çekirdek perakende satışlar Temmuz ayında, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.9 arttı.
ABD
New York Fed imalat endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki 4.3 puandan, 4.8 puana yükseldi.
Philadelphia Fed endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 21.8 puandan, 16.8 puana geriledi.
Perakende satışlar Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.3 yükseldi.
Çekirdek perakende satışlar Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.9 yükseldi.
Sanayi üretimi Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.2 artış sonrasında yüzde 0.2 düştü.
Kapasite kullanım oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 77.8'den, yüzde 77.5'e geriledi.
İşsizlik başvuruları 9 Ağustos haftasında, 2 Ağustos haftasındaki 212 bin 750 kişiden, 213 bin 750 kişiye yükseldi.
Devam eden işsizlik başvuruları 2 Ağustos haftasında, 28 Temmuz haftasındaki 1 milyon 687 bin kişiden, 1 milyon 726 bin kişiye yükseldi.



Japonya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:53   Kuşadası'na bu yıl 198 turist gemisi sefer yapacak
17:52   Brent petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü
17:49   ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak
17:42   New York borsası yükselişle açıldı
17:36   KÜRESEL VERİ PANORAMASI
17:31   KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerine çıktı
17:28   Serbest piyasada altın fiyatları