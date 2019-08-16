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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiTicaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayında verdiği 19.6 milyar euro fazladan sonra, 17.9 milyar euro fazla verdi.

16.08.2019 18:01 KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
Ticaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayında verdiği 19.6 milyar euro fazladan sonra, 17.9 milyar euro fazla verdi.
ABD
Yeni konut inşaatları Temmuz ayında, Haziran ayındaki 1.241 milyondan, 1.191 milyona geriledi.
İnşaat ruhsatları Temmuz ayında, Haziran ayındaki 1.232 milyondan, 1.336 milyona yükseldi.
Michigan Üniversitesi endeksi Temmuz ayındaki 98.4 puandan, Ağustos ayında 92.1 puana geriledi.



Ekonomi

Kaynak: DHA

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