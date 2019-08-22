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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaİmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 43.2 puandan, 43.6 puana yükseldi.

22.08.2019 17:50 KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 43.2 puandan, 43.6 puana yükseldi.
Hizmet satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 54.5 puandan, 54.4 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.9 puandan, 51.4 puana yükseldi
Euro Bölgesi
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 46.5 puandna, 47 puana yükseldi.
Hizmet satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.2 puandan, 53.4 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.5 puandan, 51.8 puana yükseldi.
ABD
-  İmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.4 puandan, 49.9 puana geriledi.
Hizmet satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53 puandan, 50.9 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 52.6 puandan, 50.9 puana geriledi.



Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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