Haberler» Ekonomi» Haber

Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaIFO beklenti anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 92.2 puandan, 91.3 puana geriledi.

26.08.2019 18:36 Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
IFO beklenti anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 92.2 puandan, 91.3 puana geriledi.
IFO iş iklimi anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 95.7 puandan, 94.3 puana geriledi.
IFO mevcut durum anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 99.4 puandan, 97.3 puana geriledi.
ABD
Dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 1.9'luk artış sonrasında yüzde 2.1 arttı.



Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:36   Hilmi Güler'in tarım projesi büyüyor
19:27   Trump: g7 zirvesi tam anlamıyla başarılı oldu
19:05   Akkuyu NGS sahasında Liebherr LR13000 vincinin montajı yapıldı
18:58   "KARDEMİR'e sahip çıkmak hepimizin görevi"
18:56   - Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine dikkat- "Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçı...
18:42   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:38   Borsada işlem hacmi sıralaması