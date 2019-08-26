Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü Almanya
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
IFO beklenti anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 92.2 puandan, 91.3 puana geriledi.
IFO iş iklimi anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 95.7 puandan, 94.3 puana geriledi.
IFO mevcut durum anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 99.4 puandan, 97.3 puana geriledi.
ABD
Dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 1.9'luk artış sonrasında yüzde 2.1 arttı.
, Ekonomi Kaynak: DHA