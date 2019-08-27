Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü Ekonomi Kaynak: DHA
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 düşerken yıllık bazda bir değişim göstermedi.
Fransa
Tüketici güveni Ağustos ayında, bir değişim göstermeyerek Temmuz ayındaki 102 puanda sabit kaldı.
İş iklimi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 101 puandan, 102 puana yükseldi.
ABD
Richmond Fed İmalat Endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 12 puanlık düşüş sonrasında 1.0 puan arttı.