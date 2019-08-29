Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Tüketici güven endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 37.8 puandan, 37.1 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

İşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 5.0 düzeyinde sabit kaldı.

Tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 1.4 yükseldi. Tüketici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.7 yükselmişti.

ABD

İşsizlik başvuruları 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki 211 bin kişiden, 215 bin kişiye yükseldi.

Devam eden işsizlik başvuruları 16 Ağustos haftasında, 9 Ağustos haftasındaki 1 milyon 676 bin kişiden, 1 milyon 698 bin kişiye yükseldi.



Kaynak: DHA