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Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 45.3 düzeyinden Ağustos'ta 45'e geriledi.

03.09.2019 17:49 Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık:
İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 45.3 düzeyinden Ağustos'ta 45'e geriledi.
Euro Bölgesi:
Temmuz'da üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde eksi 0.6 düzeyinden yüzde 2.0'e yükselirken, yıllık bazda da beklentilere paralel olarak yüzde 2.0 oldu.
ABD
İmalat PMI Temmuz ayındaki 49.9 düzeyinden Ağustos'ta 50.3'e yükseldi.
ISM imalat endeksi Ağustos ayında 51 olan beklentinin altına inerek 49.1'e geriledi.



Ekonomi

Kaynak: DHA

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