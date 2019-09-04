Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.8 puandan, 53.3 puana yükseldi.

Çin

Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.6 puandan, 52.1 puana yükseldi.

AVRUPA

Almanya

Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 54.4 puandan, 54.8 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.4 puandan, 51.7 puana yükseldi.

Fransa

Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.3 puandan, 53.4 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 52.7 puandan, 52.9 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.4 puandan, 53.5 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.8 puandan, 51.9 puana yükseldi.

Perakende satışlar Ağustos ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 2.2 arttı.

ABD

MBA mortgage başvuruları 30 Ağustos haftasında, 23 Ağustos haftasındaki yüzde 6.2'lik düşüş sonrasında, yüzde 3.1 düştü.

Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.5 milyar dolar açıktan, 54 milyar dolar açığa geriledi.

Kaynak: DHA