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Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaServis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.8 puandan, 53.3 puana yükseldi.

04.09.2019 17:53 Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.8 puandan, 53.3 puana yükseldi.
Çin
Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.6 puandan, 52.1 puana yükseldi.
AVRUPA
Almanya
Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 54.4 puandan, 54.8 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.4 puandan, 51.7 puana yükseldi.
Fransa
Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.3 puandan, 53.4 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 52.7 puandan, 52.9 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.4 puandan, 53.5 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.8 puandan, 51.9 puana yükseldi.
Perakende satışlar Ağustos ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 2.2 arttı.
ABD
MBA mortgage başvuruları 30 Ağustos haftasında, 23 Ağustos haftasındaki yüzde 6.2'lik düşüş sonrasında, yüzde 3.1 düştü.
Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.5 milyar dolar açıktan, 54 milyar dolar açığa geriledi.



Japonya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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