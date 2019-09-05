Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Fabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.7 ve yıllık yüzde 5.6 düştü.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları 30 Ağustos haftasında, 23 Ağustos haftasındaki 216 bin kişiden, 217 bin kişiye yükseldi.

Devam eden başvurular 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki 214 bin 750 kişiden, 216 bin 250 kişiye yükseldi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.9 puandan, 50.7 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.7 puandan, 56.4 puana yükseldi.

Fabrika siparişleri Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 1.4 yükseldi.

Kaynak: DHA