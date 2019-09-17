Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAZEW Anketi mevcut durumu eksi 15 olan beklentinin üzerinde, eksi 19.9 oldu.ZEW Anketi ekonomik beklenti, eksi 37 olan beklentinin altında, eksi 22.5 oldu.Euro Bölgesi:ZEW Anketi ekonomik beklenti, eksi 32.2 olan beklentinin altında, eksi 22.4 oldu.ABDSanayi üretimi Temmuz'daki yüzde eksi 0.1 düzeyinden Ağustos'ta yüzde 0.6'ya yükseldi.Kapasite kullanımı Ağustos'ta yüzde 77.6 olan beklentinin üzerine, yüzde 77.9'a yükseldi.