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Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransa: Eylül ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.2, 53.2 ve 52.7 olan beklentilerin altına, sırasıyla 50.3, 51.6 ve 51.3'e indi.

23.09.2019 18:04Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa :
Eylül ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.2, 53.2 ve 52.7 olan beklentilerin altına, sırasıyla 50.3, 51.6 ve 51.3'e indi.
Almanya:
Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.4, 54.3 ve 44 olan beklentilerin altına, sırasıyla 49.1, 52.5 ve 41.4 düzeylerine geriledi.
Euro Bölgesi:
Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.9, 47.3 ve 53.3 olan beklentinin altına, sırasıyla 50.4, 45.6 ve 52'ye düştü.
ABD
Eylül ayında İmalat PMI ve Bileşik PMI 50.3 ve 49.6 olan beklentilerin üzerine, 51 düzeylerine yükselirken, Hizmet PMI 51.5 olan beklentinin altına, 50.9'a indi.



Fransa, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

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