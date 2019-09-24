Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Öncü göstergeler Temmuz ayında, Haziran ayındaki 93.6 puandan, 93.7 puana yükseldi.
AVRUPA
Almanya
IFO-İş İklimi anketi Eylül
ayında, Ağustos ayındaki 94.3 puandan, 94.6 puana yükseldi.
IFO-Beklentiler anketi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 91.3 puandan, 90.8 puana geriledi.
IFO-Durum Değerlendirmesi anketi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 97.3 puandan, 98.5 puana yükseldi.
ABD
Richmond Fed İmalat Endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 1.0 puandan, - 9.0 puana geriledi.
Konut fiyat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.2'lik artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.