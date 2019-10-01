Haberler » Ekonomi » Haber

Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaİşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 2.2 düzeyinde sabit kaldı.

01.10.2019 17:24Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
İşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 2.2 düzeyinde sabit kaldı.
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 48.9 puanda sabit kaldı.
AVRUPA
Fransa
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 50.3 puandan, 50.1 puana geriledi.
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 41.4 puandan, 41.7 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 45.6 puandan, 45.7 puana yükseldi.
Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 1.0'lik artış sonrasında yüzde 0.9 yükseldi.
Çekirdek tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık yüzde 0.9 yükseldi.
Birleşik Krallık
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 47.4 puandan 48.3 puana yükseldi.
ABD
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 51 puandan, 51.1 puana yükseldi.
ISM imalat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 49.1 puandan, 47.8 puana geriledi.
İnşaat harcamaları Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 yükseldi.



Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:12 Brent petrolün varili 60 doların altına indi
21:10 Türkiye-Ürdün arasında ticari iş birliği anlaşması imzalandı
20:23 Türkiye ile Ürdün arasında "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği" anlaşması imzalandı
19:42 Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:04 Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:42 Borsada işlem hacmi sıralaması