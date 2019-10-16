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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik KrallıkPerakende satış endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 2.4 yükseldi.

16.10.2019 17:35KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

Perakende satış endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 2.4 yükseldi.

Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki yıllık yüzde 1.5'lik artış sonrasında, yüzde 1.7 arttı.

Üretici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 2.8 düştü.

Euro Bölgesi

Ticaret dengesi Ağustos ayında, 17.5 milyar euro fazladan, 20.3 milyar euro fazlaya yükseldi.

Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 0.8 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.0 arttı.

ABD

MBA mortgage başvuruları 11 Ekim haftasında, 3 Ekim haftasındaki yüzde 5.4'lük artış sonrasında yüzde 0.5 arttı.

Perakende satışlar Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 0.6'lık artış sonrasında, yüzde 0.3 düştü.



Çarşamba, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

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