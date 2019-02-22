22 Şubat 2019, 15:42
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Kürespor 18 Haftadır Puanla Tanışamadı

Kürespor 18 Haftadır Puanla Tanışamadı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 18. hafta geride kalırken, lig sonuncusu Kürespor henüz puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 18. hafta geride kalırken, lig sonuncusu Kürespor henüz puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı sebebiyle ertelen Kürespor - Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçı Söğüt İlçe Stadı'nda oynandı. Karşılaşmayı deplasman ekibi 5-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası düşme hattında yer alan Osmaneli Gençlerbirliği Spor, puanını 20'ye çıkararak rahat bir nefes alırken, Kürespor ise 13 takımlı ligde 0 puanla son sıraya demir attı. - BİLECİK Spor
Kaynak: İHA


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