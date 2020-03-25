Kuril Adaları nerede? Rusya depremi nerede oldu? Rusya'da meydana gelen depremin şiddeti kaç? Rusya Kuril Adaları Depremi!

Rusya 'ya bağlı Kuril Adası'nda bu sabah saatlerinde 7.5 büyüklüğünde bir deprme meydana geldi. Deprem yakın yerler olan Japonya ve Amerika'dan hissedilirken meydana gelen depremle ilgili alarm durumu verildi. Deprem ile ilgili detaylar haberimizde.

RUSYA DEPREMİ ŞİDDETİ NE KADAR?

Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Hawaii Adası için tsunami alarmı verildi.

Kuril Adaları

KURİL ADALARI NEREDE?

Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşur. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hâlâ aktiftir. Adalarda yaşayan yaklaşık 30,000 insanın hangi milletten olduğuna dair tek bir isim söylemek imkânsızdır. Adada, Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular, Koreliler ve hattâ Tatarlar bile yaşar. Bunların yanında diğer milletlerden birçok kişi vardır. Fakat adalarda yaşayan insanların hemen hemen yarısına yakını, bölgenin kötü yönetiminden dolayı yoksulluk sınırının altında hayatlarını sürdürmektedir. En önemli geçim kaynakları balıkçılıktır.