Kürk Mantolu Madonna 27 Kasım'da Unıq Hall'de!

Usta yönetmen ve oyuncu Engin Alkan'ın Raif Efendi olarak sahnede aldığı oyunun kadrosunda Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur, Sacide Taşaner, Lila Gürmen, Emrah Altıntoprak, Oya Kaptanoğlu, Özge Özel, Gökdağ Yalçın ve Kayhan Yıldızoğlu yer alıyor.

Kürk Mantolu Madonna,Yılın En İyi Oyunu, En İyi Sahne Tasarımı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu gibi farklı dallarda aldığı ödüllerle de sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu oldu.