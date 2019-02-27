Kürkle Alışveriş Yapan Seda Sayan, Gazetecileri Görünce Koşarak Kaçtı

Şarkıcı Seda Sayan, önceki gün Etiler'de ev eşyaları satan bir mağazadaydı. Kürk giyme polemiğinin arttığı günlerde açık renkli kürküyle ev ürünlerini inceleyen Sayan, gazetecileri görünce hızla uzaklaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; uzun süre reyonları gezip alışveriş yapan şarkıcı Seda Sayan, kendisini bekleyen gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gazeteci ordusunu yarıp hızlıca çıkış kapısına koşan şarkıcı bir süre gazetecileri de peşinden koşturdu.

KÜRKLE ALIŞVERİŞ YAPTI

"Acelem var gitmem lazım" diyen Sayan'ın üzerindeki kürk dikkat çekti. Bülent Ersoy ve Hadise'den sonra Sayan'ın da hayvanseverlerden tepki alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

Seda Sayan, Gazetecileri Görünce Koşarak Kaçtı">

"NE KÜRKÜ AYOL PELUŞ O"

Kürk hakkında açıklama yapan Sayan, "Ne kürkü ayol, peluş o. 2 bin metreden bile belli. Hatta ürünlerini tanıtmamı isteyen bir hayranım dikip göndermişti. Ben hiç kürk giymem ki." dedi.

"BUNLAR BÖYLE YAPARSA SOKAKTAKİ İNSAN NE YAPSIN"

Gedik, son günlerde yaşanan kürk polemiği hakkında Hadise ve Bülent Ersoy için "Çok ayıp ediyorlar. O videoları görerek, çekilen acıları bilerek, hala vicdanları nasıl sızlamıyor anlamıyorum. Bunlar topluma örnek olması gereken insanlar. Bunlar böyle yaparsa sokaktaki insanlar ne yapsın. Çok ayıplıyorum kendilerini. Kınıyorum, ayıplıyorum. Eğer reankarnasyon diye bir şey varsa umarım bir sonraki hayatlarında tilki veya tavşan olarak dünyaya gelsinler ve o acıların aynısını çeksinler." demişti.