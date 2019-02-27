27 Şubat 2019, 08:08
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Kürkle Alışveriş Yapan Seda Sayan, Gazetecileri Görünce Koşarak Kaçtı

Üzerindeki kürküyle ev alışverişinde görüntülenen Seda Sayan, gazetecileri görünce koşar adım uzaklaştı. Sayan'ın bu kaçışı ise akıllara kürkünün gerçek olduğunu getirdi.

Şarkıcı Seda Sayan, önceki gün Etiler'de ev eşyaları satan bir mağazadaydı. Kürk giyme polemiğinin arttığı günlerde açık renkli kürküyle ev ürünlerini inceleyen Sayan, gazetecileri görünce hızla uzaklaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; uzun süre reyonları gezip alışveriş yapan şarkıcı Seda Sayan, kendisini bekleyen gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gazeteci ordusunu yarıp hızlıca çıkış kapısına koşan şarkıcı bir süre gazetecileri de peşinden koşturdu.

KÜRKLE ALIŞVERİŞ YAPTI

"Acelem var gitmem lazım" diyen Sayan'ın üzerindeki kürk dikkat çekti. Bülent Ersoy ve Hadise'den sonra Sayan'ın da hayvanseverlerden tepki alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

Seda Sayan, Gazetecileri Görünce Koşarak Kaçtı">

"NE KÜRKÜ AYOL PELUŞ O"

Kürk hakkında açıklama yapan Sayan, "Ne kürkü ayol, peluş o. 2 bin metreden bile belli. Hatta ürünlerini tanıtmamı isteyen bir hayranım dikip göndermişti. Ben hiç kürk giymem ki." dedi.

"BUNLAR BÖYLE YAPARSA SOKAKTAKİ İNSAN NE YAPSIN"

Gedik, son günlerde yaşanan kürk polemiği hakkında Hadise ve Bülent Ersoy için "Çok ayıp ediyorlar. O videoları görerek, çekilen acıları bilerek, hala vicdanları nasıl sızlamıyor anlamıyorum. Bunlar topluma örnek olması gereken insanlar. Bunlar böyle yaparsa sokaktaki insanlar ne yapsın. Çok ayıplıyorum kendilerini. Kınıyorum, ayıplıyorum. Eğer reankarnasyon diye bir şey varsa umarım bir sonraki hayatlarında tilki veya tavşan olarak dünyaya gelsinler ve o acıların aynısını çeksinler." demişti.

Seda Sayan, Gazetecileri Görünce Koşarak Kaçtı">

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Sözcü, Seda Sayan, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (17)
KEZO: Kürk giyince biraz aslına dönmüş teyze (:
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KEZBAN: reankarnasyon diyor yawwww...sorsan müslümanım derr...
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FOTOĞRAFTAKİ HAYVANI BULUN.: Fotoğraftaki hayvanı bulun.
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TEK TABANCA34: ÇOK BOŞ BİR KADINN ...TAM BİR KOKANA
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KARGAAAA: Gündeme gelmek için yapıyor da!! Dışarıdaki insan aç memurlar hariç tabi!!! Doyumsuz memurlar doymak.bilmez ha bire ister!!! Biz hayata küstüm memurlar bir eli yağda bir eli baldan bu 657 zulmü nezaman biticek!!! Yokmu bir durduran bu açgözlü memurları lütfen uyanın memur popülasyonu kendi donulmazligini sürdürmek için herşeyi yapar kadro kalkmalı özel sektör gibi olmalı torpilfen girenler atılmalı!!!
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