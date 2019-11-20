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Kuroda: BoJ'un henüz bir kripto para çıkarma planı yok

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın bu aşamada bir kripto para birimi çıkarma konusunda bir planı bulunmadığını açıkladı.

20.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:19Kuroda: BoJ'un henüz bir kripto para çıkarma planı yok

Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın bu aşamada bir kripto para birimi çıkarma konusunda bir planı bulunmadığını açıkladı.

Kuroda, BoJ'un halen konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü, eğer ileride bir dijital para birimi çıkartmaya karar verirse, o zaman bu kararını değiştirebileceğini söyledi.Merkez bankalarından, kendi kripto para birimini çıkarmayı planlayanlar arasında Çin Halk Bankası (PBOC) bulunuyor. Banka kripto paranın çıkarılmasına ilişkin henüz bir tarih açıklamamış olsa da, Salı günü, bireylere  dijital varlıkların kullanımına ilişkin online kripto para birimi kursu vermeye başladı.



Merkez Bankası, Japonya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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