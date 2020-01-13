Kurs Hocalarından Başkan Gürkan'a ziyaret

Ziyarete Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve kurs hocaları katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının çok güzel hizmetler ürettiğini belirten Başkan Gürkan, "Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkalığımızı ziyaret ettiğimiz zamanda yapmış oldukları hizmetleri yerinde gördük. Sosyal-Kültürel ve sportif açıdan önemli hizmetler yapıyor. Yapmış olduğumuz hizmetleri daha da büyüterek ve artırarak yapmak zorundayız. İlimizi ziyaret eden insanlara şehrimizin siluetini ve şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız.

Kültür ve Sosyal Dairesi olarak eğitim ve sanatsal faaliyetleri yürütürken, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirirken bir yanda da Malatya için güzel materyaller ortaya çıkarmak için çaba sarf etmenizdir.Özellikle sanat merkezimizde çok güzel sanatsal çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

Sanat Merkezindeki kurs hocaları daha sonra kendi yapmış oldukları eserleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hediye ettiler.