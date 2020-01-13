Haberler » Güncel » Kurs Hocalarından Başkan Gürkan'a ziyaret - Haber

Kurs Hocalarından Başkan Gürkan'a ziyaret

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim veren kurs hocalarından oluşan bir heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

13.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:13Kurs Hocalarından Başkan Gürkan'a ziyaret

Ziyarete Genel Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve kurs hocaları katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının çok güzel hizmetler ürettiğini belirten Başkan Gürkan, "Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkalığımızı ziyaret ettiğimiz zamanda yapmış oldukları hizmetleri yerinde gördük. Sosyal-Kültürel ve sportif açıdan önemli hizmetler yapıyor. Yapmış olduğumuz hizmetleri daha da büyüterek ve artırarak yapmak zorundayız. İlimizi ziyaret eden insanlara şehrimizin siluetini ve şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız.

Kültür ve Sosyal Dairesi olarak eğitim ve sanatsal faaliyetleri yürütürken, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirirken bir yanda da Malatya için güzel materyaller ortaya çıkarmak için çaba sarf etmenizdir.Özellikle sanat merkezimizde çok güzel sanatsal çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

Sanat Merkezindeki kurs hocaları daha sonra kendi yapmış oldukları eserleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hediye ettiler.


Selahattin Gürkan, Murat Nalçacı, Sekreter, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Haber
15:36  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti - Haber
15:35  Metin Şentürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:35  Trabzonspor'dan sert açıklama - Haber
15:31  Efeler'de süt dağıtımı devam ediyor - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
13.01.2020 15:37:52