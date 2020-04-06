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Kurs merkezi maske üretim atölyesine dönüştürüldü

Kırşehir'de kurs merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri için siperli maske üretim atölyesi haline getirildi.

06.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
Kırşehir 'de kurs merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri için siperli maske üretim atölyesi haline getirildi.
Gençlik liderleri, gönüllü gençler ve camileri toplu ibadete kapatılan imam ve müezzinler başta olmak üzere farklı kurumlardan gönüllülerin de destek verdiği çalışmayla Cacabey Gençlik Merkezinde üretilen 1000'in üzerindeki siperli maske, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü ve Kırşehir Afet ve Acil Durumu Müdürlüğüne (AFAD) teslim edildi.
Gençlik lideri Emre Dilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ildeki gençlik merkezlerinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske üretimi yaptırdığını söyledi.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki çeşitli kursların verildiği salonların maske üretim atölyesi haline getirildiğini belirten Dilek, farklı kurumlardan kamu çalışanlarının da kendilerine destek sağladığını ifade etti.
Dilek, "Gençlik liderlerimiz ve gönüllülerimizle günde 350 siperli maske üretiyoruz. Bu sayının artması için gönüllü kişileri gençlik merkezimize bekliyoruz. Sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve AFAD gibi kurumlarda çalışanlar için üretim yapıyoruz." diye konuştu. Kurs merkezi maske üretim atölyesine dönüştürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, AFAD, Güncel

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Kurs merkezi maske üretim atölyesine dönüştürüldü
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