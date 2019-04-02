Kürşad Alparslan Turan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL EYÜPSULTAN belediye başkan adayı olan Kürşad Alparslan Turan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Kürşad Alparslan Turan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL EYÜPSULTAN adayı Kürşad Alparslan Turan kimdir? Bağımsız İSTANBUL EYÜPSULTAN adayı Kürşad Alparslan Turan yüzde kaç oy aldı?

Kürşad Alparslan Turan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL EYÜPSULTAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Kürşad Alparslan Turan EYÜPSULTAN ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. EYÜPSULTAN ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Kürşad Alparslan Turan adlı Bağımsız adayı toplamda 411 adet oy sayısına ulaştı.

Kürşad Alparslan Turan Kimdir?

10 Mayıs 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Trabzon, anne tarafından ise Sivaslıdır. İlkokul öğrenimini Esentepe İlköğretim Okulu'nda, liseyi Fatih Ticaret Meslek Lisesi'nde okudu ve Açık öğretim fakültesi Uluslararası Halkla İlişkiler Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor.

Eyüpsultan ve Şişli belediyelerinde çeşitli hizmetlerde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Sakarya mahallesi muhtar adayı oldu.

Kürşad Alparslan Turan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.