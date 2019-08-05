Kürşad Sezgin, Veeam Türkiye ülke müdürü oldu

Kürşad Sezgin, Veeam'in Bulut Veri Yönetimi alanındaki liderliğini pekiştirmenin yanı sıra, pazar payının artırılması ve kanalların etkin yönetiminden de sorumlu olacak. Sezgin, Veeam Güney EMEA Başkan Yardımcısı Albert Zammar'a bağlı olarak çalışacak.

Dijital odaklı işletmelerde zengin bir çalışma deneyimine sahip olan Sezgin, bugüne kadar, HPE, Tech Data, Trend Micro, Servus gibi firmalarda iş birimi yöneticiliği, teknik ekip müdürlüğü, satış direktörlüğü ve ülke satış müdürlüğü de dahil olmak üzere, çeşitli üst düzey roller üstlendi. Sezgin, Veeam'e, şirketi Türkiye pazarına lanse etmek, kanal stratejisi oluşturmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek amacıyla ülke satış müdürlüğü yaptığı Barracuda'dan geçti.

16 Temmuz 2019 itibariyle göreve başlayan Kürşad Sezgin "Veeam, verilerin her şirket için stratejik bir değer yarattığının, Türkiye'de de işletmelerin "Bulut Veri Yönetimi" yolculuklarında desteğe ihtiyaç duyduklarının farkında. İş ortaklarımızı bu konuda desteklemeyi, hibrit bulut ortamına geçerken müşterileriyle daha güçlü ve daha derin ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum" dedi.