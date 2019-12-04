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Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davası'nda karar (1)

SUÇ örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, karar çıktı.

04.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:17Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davası'nda karar (1)

SUÇ örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, karar çıktı. Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar İbrahim Tatlıses'in ve Alişan Serkan Tektaş'ın örgüte para yardımında bulunmak suçundan açılan davalarının zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi. Ayrıca sanık Cemal Engin Yurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulmasına yönelik 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verildi.

Diğer sanıklar da çeşitli cezalar aldılar.



Kürşat Yılmaz, Güncel

Kaynak: DHA

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