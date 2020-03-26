Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kursiyer kadınlar maske üretimine başladı

Adıyaman'da Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki usa öğretici ve kursiyer kadınlar korona virüsünden dolayı maske üretimine başladı.

26.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:23
Kursiyer kadınlar maske üretimine başladı
Adıyaman 'da Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki usa öğretici ve kursiyer kadınlar korona virüsünden dolayı maske üretimine başladı.

Siteler Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesine bağlı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde usta öğreticiler ve kursiyer kadınlar, belediye personeli için maske üretimine başladı. Korona virüsü salgını nedeniyle el ile yapılan maskelerin üretiminin önümüzdeki günlerde seri hale getirileceği öğrenildi. Kadınlar maskenin yanında tek kullanımlık tulumlar da üretecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beraberindeki Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve Kadın ve Gençlik Sorumlusu Yasemin Delibaş ile birlikte kadınların çalışmalarını yerinde inceledi. Amaçlarının seri üretime geçmek olduğunu kaydeden Başkan Kılınç, "Çalışanlarımızın sağlığını da düşünerek kapasitemiz ölçüsünde maske üretimine başladık. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz Kadın ve Gençlik Merkezi'nde maske yapımına başladı. Maskenin yanında boks gömleği dediğimiz tek kullanımlık tulumlar da üretebiliriz. Bunun için malzeme teminine çalışıyoruz. Burada elde yapıldığı için biraz ağır işliyor. Bunu seri hale getirmek için organize sanayideki iş adamlarımızla görüşüyoruz. Destek olurlarsa daha seri üretim yapabiliriz. İlk etapta kendi personelimize üretim yapacağız. Özellikle temizlik personeli, su işleri ve fen işlerinde çalışan personellerimize bu maskelerde dağıtacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kursiyer kadınlar maske üretimine başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rusya Devlet Başkan Putin, koronavirüs salgınının biteceği süreyi verdi Haberler
Rusya Devlet Başkan Putin, koronavirüs salgınının biteceği süreyi verdi
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:40: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15... - Haber 17:40: Mısır'da petrol boru hattında yangın davasında 5 sanığa idam - Haber 17:40: Kastamonu'da zabıtalar 100'den fazla aileye erzak götürüyor - Haber 17:39: Başkan Şahin, telekonferans aracılığıyla basın mensuplarıyla buluştu - Haber 17:39: Sosyal mesafeyi korumadılar (2) - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber