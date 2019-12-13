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Kursiyer kadınlardan duyarlılık örneği

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evlerinde mefruşat kursuna katılan kursiyer kadınlar, Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevlerinde kalan hastaları ziyaret ederek, el emekleriyle yaptıkları önlükleri hediye ettiler.

13.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:39Kursiyer kadınlardan duyarlılık örneği
Belediyesi'nin Belde Evlerinde mefruşat kursuna katılan kursiyer kadınlar, Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevlerinde kalan hastaları ziyaret ederek, el emekleriyle yaptıkları önlükleri hediye ettiler.

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evlerinde mefruşat kursunda eğitim alan kursiyer kadınlar, el emekleriyle yaptıkları birbirinden güzel işlerin yanı sıra birlik olup gösterdikleri dayanışma, yardımlaşma ve duyarlılık örnekleriyle de takdir topluyor. Sütlüce, Şarhöyük, Tunalı ve Ömerağa Belde Evlerinde düzenlenen mefruşat kursuna katılan kadınlar, Tepebaşı Belediyesi'nin Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevlerinde kalan hastalar için çeşitli önlükler dikti. Daha sonra kursiyer kadınlar, Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevlerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Tepebaşı Belediyesi yetkililerinden bilgi alan kadınlar, ardından konukevlerindeki yaşlılara bir araya geldi. Bir süre hastalarla sohbet eden kursiyerler, elleriyle hazırladıkları önlükleri ve yanlarında getirdikleri çeşitli ihtiyaç malzemelerini hediye etti.

"Burada yapılan hizmetlere hayran kaldık"

Ziyarete ilişkin duygularını aktaran kursiyerler, Alzheimer hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaktan ve onlarla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizlere, hastalarımızla bir araya gelmeden önce yetkililer tarafından Yaşam Köyü hakkında bilgiler verildi. Burada yapılan hizmetlere hayran kaldık. Öncelikle insana dokunan böyle çok değerli projeleri hayata geçiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz. Kursiyerler olarak bizler de, elimizden geldiği kadar Alzheimer hastalarımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. Kendi yaptığımız önlükleri ve yanımızda getirdiğimiz ihtiyaç malzemelerini hastalarımıza verdik. Onlarla bir araya gelip sohbet etmek ve yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok duygulandırdı. Çorbada bizim de tuzumuz bulunduysa ne mutlu bizlere diyoruz" ifadelerini kullandılar. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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