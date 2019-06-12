Kursiyer öğrencilerin müze ziyareti

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde 'Çömleğe bir de kadın eli değsin' projesindeki kursiyer öğrenciler, çömlek ustası Ümit Çolak eşliğinde Çanakkale
Savaşlarındaki eşyaların sergilendiği müzeyi gezdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Güzel sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun olduğunu dile getiren Ümit Çolak, "Pazaryeri ilçemize böyle güzel anlamlı bir hizmeti sunan, ilçemizdeki vatandaşlara Çanakkale ruhunu yaşatan başta Belediye Başkanımız Zekiye Tekin
'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün burada kursiyer öğrencilerimiz ile birlikte Çanakkale Savaşı tarihimize ışık tutan birçok eşyaları gördük. Açılan sergide sergilenen eşyalar ve panolardaki yazılar Çanakkale Zaferimizi anlatıyor" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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