Kursiyerler Çini İşlemeciliğiyle Üretime Katılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, farklı iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek ve istihdamı artırmak için 2 yıldır açtığı kurslar devam ediyor.
Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda birçok branşta açılan kurslarda geleneksel el sanatlarından çini işlemeciliği alanında eğitimini başarıyla tamamlayacak olan 12 kursiyer, mesleği öğrendikten sonra üretime katılacak.
Kursiyerler, ilk etapta teorik bilgi olarak mesleğin tarihçesini öğreniyor.
Çini işlemeciliğinde kullanılan malzemelerin de tanıtıldığı kurslarda öğrenciler, daha önce üretilen ürünlerin desenleri ile renklerini inceliyor.
Teorik bilgilerden sonra kursiyerler, uygulamalı eğitimde çizim teknikleri, işlemeden önce aydınger kağıdı üzerine desen oluşturma, kül pişirimi, desen delme, çini üzerine işlemeyi ve fırınlama sürecini öğreniyor.
Kursiyerler, meslek teknikleri dışında temel iletişim, meslekte gelişmeler ve müşteriye yaklaşım konularında da eğitim alıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR
ortaklığında açılan çini işlemeciliği kursuna devam eden 12 öğrenci, kursun devam ettiği süre boyunca günlük 35 lira ücret alıyor.
Önümüzdeki ay tamamlanacak olan çini işlemeciliği kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:09