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Kursiyerler Farkındalık Kazandı

Osmangazi Belediyesi, KOAH farkındalık ayı kapsamında Osmangazi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) eğitim gören kadın kursiyerlere seminer düzenledi.

21.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:15Kursiyerler Farkındalık Kazandı

Osmangazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Kunt Uzaslan, çağımızın hastalıklarından biri olan KOAH hakkında kursiyerlere bilgiler verdi. Soğanlı Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen seminerde KOAH'ın her on kişiden ikisinde görülen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Uzaslan, "Zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu gelişen ilerleyici özellikte kronik bir hava yolu hastalığı olan KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir. Hastalığın en büyük düşmanı sigara ile diğer tütün ürünleridir. KOAH'ın en önemli belirtileri; nefes darlığı, balgam çıkarma, öksürük, göğüste tıkanma, hırıltılı solunumdur. Fakat bu yakınmalar ani başlayıp, kısa süren, gelip geçici bir şekilde olmayıp, aylarca, yıllarca devam eden ve giderek artan bir seyir gösterir. Hastalık, nefes ölçüm testi ile kolayca teşhis edilebilir" dedi.

"Yüz Binlerce Kişi Hasta Olduğunun Farkında Değil"

Özellikle 40 yaş üstü bireylerin KOAH'a dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Esra Kunt Uzaslan, "Dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde her 10 hastanın ikisi, yani yüzde 20 oranında kişi KOAH tanısı almış durumda. Yüz binlerce KOAH hastası, hasta olduğunun farkında değil. Dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan KOAH'a karşı toplum olarak bilinçli olmalıyız. Hastaların yaşamlarını kolaylaştırmak için sigarayı bırakmalarını, düzenli egzersiz yapmalarını ve doğru beslenmelerini öneriyorum. Bunun yanı sıra gelecek nesilleri KOAH'tan koruyabilmek için soluduğumuz havanın temiz olmasını sağlamalıyız. Bunu da çevre kirliliğini önleyerek ve tütün kontrolünü sağlayarak başarabiliriz" diye konuştu.

Seminer sonunda Uzaslan, kursiyerlerden gelen soruları cevaplayarak, merak ettikleri konularda katılımcılara yol gösterdi.


Osmangazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, KOAH, Güncel

Kaynak: Bültenler

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