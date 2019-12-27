Haberler » Güncel » Kursiyerler farkındalık kazanıyor - Haber

Kursiyerler farkındalık kazanıyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) eğitim gören kursiyerlere, uzmanlar tarafından iş hayatı öncesi motivasyon semineri verildi.

27.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:55 Kursiyerler farkındalık kazanıyor

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer, gruplar halinde gerçekleştirildi. Office, zirve programı, bilişim teknolojileri, genel muhasebe sınıfından toplam 100 kursiyer; iletişim, motivasyonun hayatımızdaki yeri, insanın çalışmaya ihtiyaç duymasının altında yatan sosyal ve psikolojik nedenler ile Kariyer İstihdam Merkezi'nin (OKİM) katkıları konusunda bilgilendirildi. Yaklaşık 2 saat süren seminerde Psikolog Mehmet Akgün ve Safa Güçlü, Sosyolog Hatice Tan ve Huriye Kutlu, OKİM Sorumluları Bahar Atmaz ve Canberk Maşacı, OSMEK'in sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğunun altını çizdi.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ise 74 farklı branşta vatandaşa hizmet verdiklerini belirterek, "Belediyemizin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Soğanlı, Ördekli, Emek, Seyyid Usül, Demirtaş ve Haraçcıoğlu Kültür Merkezleri ile Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Doburca, Sakarya, Altınova, Yeniceabat, Tuna, Hamitler hizmet binalarında gerçekleştirilen kurslarımız büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar 25 bin vatandaşımıza hizmet veren OSMEK, kursiyerlerimiz için terapi niteliği de taşıyor" dedi.

Kursiyerleri teşvik etmek adına düzenledikleri iş hayatı öncesi motivasyon seminerinin belirli periyotlarla devam edeceğini belirten Yaman, "Halkla ilişkiler, danışma görevlisi, kalıp hazırlama, cilt bakımı ve web tasarımı gibi meslek edindirme kurs dallarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz farklı dönemlerde seminerimizden faydalanacak. Motivasyon, iş hayatının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Kursiyerlerimiz, uzmanlarımızın verdiği ipuçları sayesinde mutlu ve başarılı bir hayat sürdürecekler. İlk seminerimiz oldukça verimli geçti. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58   Amasyalı madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:58   AYTUGEB'in ödenmeyen aidatları 500 bin TL'yi buldu - Haber
15:58   Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor" - Haber
15:58   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa... - Haber
15:58   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 16:04:22