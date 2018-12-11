Kursiyerler, Sarıkamışlı İlkokul Öğrencilerine Palto Dikti

KO-MEK Kurs Merkezlerinde eğitim alan kursiyerler bu defa, ihtiyacı olduklarını öğrendikleri Sarıkamışlı ilkokul öğrencilerine palto dikerek, vefalarını gösterdi. Dikilen paltolar, zorlu kış şartlarında yaşayan Sarıkamışlı çocukları sevindirirken, vefa ve iyiliğin, sınır tanımadığını da en güzel şekliyle ortaya koydu.

PALTO DİKTİLER

KO-MEK kursiyerlerinin, bir yönüyle aldıkları eğitimin zekâtını verdikleri Vefa Projesi, bu defa Kars'ın Sarıkamış ilçesine elini uzattı. KO-MEK kursiyerleri, kısa bir süre önce Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir ilkokuldan haberdar oldu. Bu okulda eğitim gören çocukların paltoya ihtiyacı olduğunu öğrenen kursiyerler hemen harekete geçerek, minik kalplere palto dikmeye karar verdi.

SIRALAR İÇİN ÖRTÜ

Kursiyerler büyük bir özen ve sevgiyle Sarıkamışlı çocukların paltolarını dikti. Paltoların yanı sıra, öğrencilerin sıraları ve öğretmen masaları için de örtüler yapıldı.

AYAKKABISIZ OLMAZ

Duyarlı kursiyerler paltoları diktikten sonra çocuklar için kışlık botlar aldı. Ayrıca hazırlanan sevgi kolisinin içine, aynı okulun anasınıfında ki minikler için pantuflar eklendi.

KO-MEK VEFASI SARIKAMIŞ'TA

Hazırlanan koli bizzat KO-MEK Kurs Merkezi yöneticileri tarafından Sarıkamış'a ulaştırıldı. Kendileri için dikilen paltolara ve getirilen ayakkabılara çok sevinen Sarıkamışlı çocuklar, KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti. Pantuflarını giyen anaokulu öğrencilerinin sevinci ise gözlerinden okundu.

OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMENİNDEN TEŞEKKÜR

Öte yandan okul müdürü ve sınıf öğretmeni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının okullarını düşünmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. KO-MEK Vefası Projesi'nin kendilerine kadar ulaşmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden eğitimciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen tüm KO-MEK yönetici ve kursiyerlerine teşekkür etti.