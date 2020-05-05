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Kursiyerler tarafından üretilen 5 bin maske kaymakamlığa teslim edildi

Sivas'ın Kangal ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 5 bin maske ile 500 siperlik Kangal Kaymakamlığına teslim edildi.

Kursiyerler tarafından üretilen 5 bin maske kaymakamlığa teslim edildi
05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:32
Sivas'ın Kangal ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 5 bin maske ile 500 siperlik Kangal Kaymakamlığına teslim edildi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi koordinesinde, gönüllü kursiyerler tarafından, mefruşat hocaları gözetiminde sosyal mesafe gözetilerek maske üretimi yapılıyor.
Gönüllü kursiyerler tarafından yapılan 5 bin maske ile 500 siperlik maske, Kangal Kaymakamlığına teslim edildi.
Kangal Kaymakamı Erinç Demir, gönüllü maske üretiminde çalışan kursiyerlere fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Merkezde üretilen ve üretilecek maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Demir, "Zor günlerde dayanışma içerisinde olmamız, gerçekten gurur verici, gönüllü kursiyerlerimizin yaptığı maskeleri ilçemizde bulunan esnafa, köylerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ayrıca Kangal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde üretilen 500 siperlik maskeyi de sağlık çalışanlarımıza teslim ettik." dedi.
Demir, ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından 700 aileye gıda ve 150 paket de temizlik malzemesi dağıtıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kangal, Sivas, Güncel, Haber

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