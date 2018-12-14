Kursiyerler Ürünlerini Sergiledi

Siverek Belediyesi
tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyer kadınlar, tasarladıkları yöresel kıyafetleri sergiledi.
Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce açılan dikiş nakış kursuna katılan kadın kursiyerler tarafından tasarlanan kıyafetler, Ayvanat Mahallesi'ndeki Kadın ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Birim sorumlusu Hanım Baydilli, tüm elbiselerin birimindeki kursiyerler tarafından tasarlandığını belirtti.
Kadınların birimde neler yapıldığını öğrenmeleri açısından kursun önemli olduğunu dile getiren Baydilli, "Ayvanat Mahallesi'nde dezavantajlı kadınlara ulaşmayı amaçladık, onların buradan hizmet alması bizler için önemliydi. Çok güzel bir proje ile başladık ve Belediye Başkanımız Resul Yılmaz, bizleri destekleyerek devamını getirdi. Tüm kadınlar adına kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Yaklaşık bir saat süren program, çocukların gösterisiyle sona erdi.
Siverek Belediyesi
14 Aralık 2018 Cuma 09:43