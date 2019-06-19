19.06.2019 15:58
Haberler» Güncel» Haber

KURSİYERLER YAPTIKLARI GİYSİLERİ SERGİLEDİ

KURSİYERLER YAPTIKLARI GİYSİLERİ SERGİLEDİ

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
16:22 Gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı
16:22 Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik.
16:22 Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor
16:21 Yıldız erkekler voleybol şampiyonası kura çekimi yapıldı
16:21 Mursi'nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu
16:21 Düzce'de sağanak